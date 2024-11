G-4 discute possíveis novos rumos para o jogo | A Fazenda 16

Em uma conversa na academia com Sacha e Yuri, Luana revelou que caso vá para a Baia e tiver que escolher alguém, ela optaria entre Babi ou Flora. A partir dessa revelação, os peões ficaram pensando nos rumos que o jogo poderia tomar com essa decisão. Juninho, Albert e Gilsão também foram citados como possibilidades de serem para a Baia. A influenciadora destacou que quer colocar ao lado de Colorado as pessoas que nunca foram para a Roça. Eles discutiram também sobre a chance de fazer uma berlinda somente com os integrantes do grupo rival e os próximos alvos deles, que são Gizelly e Sidney.