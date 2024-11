G4 comenta jogo de Albert e sai em defesa de Flor: 'A gente tem que acolher' | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (18), enquanto malhavam na academia, os integrantes do G4 conversaram sobre os recentes acontecimentos do reality show rural. “Não pretendo recuar com essa galera”, pontuou Gui em relação aos adversários. Depois, Sacha compartilhou sua leitura sobre o jogo de Albert. “Ele não quer virar alvo”, disse o ator. Gui então falou que o empresário também concorda com o posicionamento do Grupinho e que é oportunista. “A gente tem que acolher a Flor”, defendeu Sacha. “Igual vocês me acolheram”, relembrou Luana.