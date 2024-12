Gilsão faz delegação de tarefas, e Luana se revolta com função atribuída para ela | A Fazenda 16

Gilsão irá ocupar o cargo de Fazendeiro pela segunda vez na temporada. Ele colocou Sacha para cuidar da vaca, Yuri do touro. Sidney do cavalo, Albert das ovelhas, Flora das mini-cabras, Luana dos porcos e Flor das aves. Gui será o responsável pela horta, Vanessa pela câmera-trato e Juninho irá tirar o lixo. Nem todos os peões ficaram satisfeitos com a divisão. Luana se revoltou por ter sido colocada para cuidar dos porcos, pois queria ser a responsável pela horta. ‘Você vai me ajudar, se não me ajudar, a casa sofre punição’, disparou a peoa para Gilsão.