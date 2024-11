Gizelly discute com Luana e dispara: 'Você não é de confiança' | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (08), ainda na cozinha da Sede, Gizelly e Luana tiveram uma intensa discussão. “Impedi você de jogar bosta nas coisas”, disse a advogada para a influenciadora. “Se você acha que eu sou sem caráter, tudo bem”, respondeu Luana. “Sabe o que Zé falou? Que vocês iam me botar na Roça. Então vocês me botem na Roça de novo”, continuou. “O Brasil vai decidir quem realmente é sem caráter”, complementou ela. “A única idiota que tava lá fora te defendendo fui eu”, reclamou Gizelly, que ainda afirmou que a peoa será lixo para os meninos do G4. “Eu confio nos três”, garantiu Luana. Em seguida, a advogada fez declarações afirmativas sobre a ex-peoa Larissa. “Ela tem nojo da sua cara”, disse Gizelly para Luana. “Achava que você era boa, agora depois desse showzinho aqui, pra mim tu morreu”, rebateu a influenciadora. Depois, o bate-boca voltou para Gizelly e Sacha.