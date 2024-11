Grupinho formula estratégia para votação, e Fernando diz que Gui tem que ir para Roça | A Fazenda 16

Durante o almoço, alguns peões do grupinho discutiram a estratégia para a formação da próxima Roça. Eles tentaram decidir em qual rival depositariam seus votos: Gui ou Sacha. Vanessa disse que, em uma possível ida para a Roça, preferia disputar a permanência com Gui. Os peões levantaram a possibilidade de deixarem a votação empatar, para Luana se comprometer com um de seus aliados. No entanto, Gizelly acredita que isso não teria efeito: ‘Ela prefere muito mais o Gui que o Sacha’. Para Fernando, votar no modelo seria a melhor decisão.