Grupinho opina sobre o Poder do Lampião e Sacha tenta escutar conversa | A Fazenda 16

A conversa sobre os possíveis resultados do Resta Um e do Poder da Chama continuou firme e forte na academia. Zé Love disse para Sidney, o campeão da Prova de Fogo, que qualquer poder que beneficie o grupo, deve ficar entre eles, enquanto qualquer consequência negativa, deve ser encaminhada para o Grupão. Fernando, que estava do lado de fora da academia, contou para seus aliados que Sacha estava próximo do espaço, tentando ouvir o que eles planejavam. Zé Love ainda ressaltou que o Grupão irá acusá-los de estarem sendo injustos por combinarem votos.