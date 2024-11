Incêndio no feno: Peões quase saem na mão durante intensa discussão na madrugada | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (18), logo depois do retorno de Vanessa à Sede, o característico clima misto do pós-Roça entre os peões rapidamente se transformou num verdadeiro pandemônio envolvendo Zaac, Sacha, Yuri, Gui, Zé Love e Gilsão. A discussão, que começou com o cantor e o ator, foi marcada por muitos xingamentos, ameaças, ataques verbais e até provocações para confrontos físicos. Quase que os peões saíram na mão em determinados momentos, tendo que ser afastados por seus aliados para não enfrentarem consequências drásticas.