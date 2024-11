Integrantes do Grupinho celebram aviso de nova punição | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (30), o inconfundível aviso sonoro de punição ecoou pela Sede. No mesmo instante, Babi, Zé Love, Vanessa, Sidney, Albert e Fernando celebraram a nova advertência coletiva que os peões haviam recebido. “Tira a academia, por favor”, pediu Babi à produção. Depois, em tom irônico, Luana foi comemorar com os adversários, e logo em seguida retirou seu microfone. Flora então questionou a influenciadora o motivo de sua atitude. “Eu tava lá no quarto e Zé entrou e falou: ‘Luana, parabéns pela sua atuação’, e começou a tirar sarro de mim”, explicou ela. “Eu preciso ser respeitada”, pontuou. Depois, Albert confrontou a peoa sobre falas dela na formação de Roça.