Irritado com rivais, Yuri promete que não fará nenhuma tarefa dentro da Sede | A Fazenda 16

Yuri comentou com Gui que não vai fazer nenhuma tarefa dentro de casa, apenas no trato com os animais. Gui concordou, falando que vai lavar apenas o prato dele. O modelo citou que Babi e Vanessa também não fazem nada e que não aguenta mais ver a cara dos adversários. A conversa se intensifica com reclamações sobre a falta de colaboração dos demais membros do grupo. A discussão inclui referências ao trabalho realizado na cozinha e à percepção das responsabilidades dentro da casa. O tom se torna agressivo quando um participante afirma que não aceitará ser tratado como inferior pelos outros. Além disso, há uma troca de comentários sobre estratégias para dormir melhor em meio aos conflitos existentes entre os integrantes do grupo. As interações revelam um clima tenso e insatisfação generalizada com as dinâmicas estabelecidas no convívio diário.