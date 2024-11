'Já tô acostumado', diz Sacha sobre acusações de adversários | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (22), ainda impactado pelo seu retorno da 9ª Roça da temporada, Sacha teve uma conversa com Yuri a respeito dos ataques sofridos por adversários no jogo. “Já tô acostumado”, afirmou o ator. “Toda semana sou acusado de pelo menos dois crimes”, acrescentou. “O público não abraça essas mentiradas”, observou Yuri. Depois, o criador de conteúdo comentou que os apontamentos vão continuar a mesma coisa. Em seguida, Flor se juntou aos peões e endossou as declarações de Sacha.