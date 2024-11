Juninho relembra embates com Gui e Yuri | A Fazenda 16

Juninho relembrou o embate que teve com Gui em uma conversa com Vanessa. Ele criticou o fato de ter falado com o ator, mas quem veio para cima dele foi o Yuri. O jornalista também comentou o fato do Fazendeiro ter usado a discussão como um dos motivos para indicá-lo à Roça. Juninho comentou de mais alguns conflitos que teve com Yuri e Gui ao longo do programa e Vanessa disse que tem a impressão de que os peões estão caçando um motivo para brigar com o cantor. Ele ainda citou o fato de Luana se dizer vítima de algumas situações, sendo que ela é uma das pessoas mais grosseiras na Sede.