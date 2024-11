'Lixo, imundo, chorume', declara Gizelly para Sacha em nova discussão | A Fazenda 16

Ainda com os ânimos exaltados, na madrugada desta sexta-feira (08), Gizelly e Sacha protagonizaram uma nova discussão na cozinha da Sede. “Você só grita com mulher”, disse a advogada. “Coitada das suas namoradas”, acrescentou ela. “Coitado do seu namorado, que ficou um ano e meio sem sexo”, rebateu o ator. “Sendo machista de novo?”, indagou a peoa. “Você que falou”, argumentou o peão. Depois, Gizelly disse que Sacha só fica com mulheres novas para poder manipulá-las. “Você que é um lixo, imundo, chorume”, declarou ela.