Luana agradece acolhimento por parte de Sacha e Gui | A Fazenda 16

Em uma conversa na casa da árvore, Gui revelou que está muito contente com sua aproximação com Sacha e Yuri e que agora tudo está melhor com o fato de Luana também integrar esse pequeno grupo. A peoa agradeceu pelos meninos receberam ela de braços abertos depois de tudo que aconteceu e que espera que eles não entendam essa proximidade como repentina, por conta de ela estar brigada com as meninas do Grupão. Sacha disse para ela ficar tranquila e que quando ele foi o excluído, foram Yuri e Gui que acolheram ele. Além disso, eles comentaram sobre as indiretas que estão rolando na Sede e o fato de muitos participantes acharem que são donos da casa.