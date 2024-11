Luana e Zé Love têm atrito na madrugada: 'Só pra te provocar' | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (01), Luana e Zé Love tiveram um pequeno atrito na área externa da Sede. Tudo começou quando a Fazendeira retirou algumas peças de roupa que estavam nas espreguiçadeiras próximas à piscina, e que pertenciam ao ex-jogador de futebol. “Vou colocar aqui no cantinho”, disse ela. “Não joga no chão, não. Joga no chão pra você ver o que vai acontecer”, avisou ele. “Foi só pra te provocar”, ironizou Luana. Depois, ela explicou para Yuri e Gui que foi um pedido da produção retirar as roupas, e que Zé teria dito que as removeria quando quisesse. Luana então afirmou que, como foi uma solicitação da produção, faria naquele momento e ameaçou jogar as roupas no chão. “Claro que eu não ia jogar no chão, eu tenho juízo, né?”, esclareceu em seguida.