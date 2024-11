Luana revela para aliadas um dos motivos de Zaac estar chateado | A Fazenda 16

Luana revelou para Gizelly e Flora que grande parte da chateação de Zaac é o fato dos aliados dele não darem tanta atenção para as suas opiniões. Conforme a influenciadora, o funkeiro disse que está cansado de ser visto como um jogador manipulável, sendo que ele tem atitude. Flora comentou que entende o que Zaac sente, mas que ele está confundido as coisas, que deixar de ser manipulado pelos outros é se tornar uma pessoa agressiva. As peoas também falaram sobre as próximas movimentações de jogo, ressaltando ser preciso evitar um confronto direto com os principais membros do Grupinho.