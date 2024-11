Luana se defende de acusações de Gizelly: 'Nunca falei mal de você' | A Fazenda 16

Após discutirem na cozinha, na madrugada desta sexta-feira (08), Luana e Gizelly continuaram discutindo no quarto da Sede. “Eu nunca fiz nada pra tu e pra Flora e pra Camila e pra Ju, não”, disse a influenciadora. “Eu só disse que vocês eram falsas e que eu não achava que vocês eram minhas amigas”, acrescentou ela. “Você me chamou de falsa”, rebateu a advogada. “Nunca falei mal de você”, se defendeu Luana. Depois, Gizelly questionou a aproximação da peoa com Sacha. “Você gosta de ser amiga de homem”, disse ela. “Eu tô sofrendo muito por não ter uma amiga mulher, a única mulher que ficou do meu lado foi Flor”, pontuou Luana. “Foram os únicos que não viraram as costas pra mim”, explicou ela.