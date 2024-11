'Mereço ser respeitado', diz Sacha após discussão com Babi e Vanessa | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (21), após Sacha discutir com Vanessa durante a edição ao vivo, um novo bate-boca quase generalizado tomou conta do quarto da Sede. “Eu sou muito mulher pra guardar as coisas que eu escuto”, disse Babi para Luana. “Que bom”, respondeu a influenciadora. Depois, Luana aconselhou Sacha. “Amigo, não caia na provocação dela”, disse. “É isso o que eles querem”, acrescentou ela. “Tô cansado”, afirmou o ator, que reclamou de terem lhe interrompido na hora de pedir votos. “Eu ri mesmo”, debochou Vanessa. Em seguida, a atriz saiu em defesa de Babi a respeito da postura de Sacha com Babi. O peão então questionou o fato da modelo poder gritar com ele, mas ele não poder gritar com ela. “Direitos iguais, amor”, disparou Sacha. “Mereço ser respeitado que nem todo mundo aqui”, acrescentou.