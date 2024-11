Na Roça, Fernando comenta estratégia de adversários: 'Vou ser o tiro no pé deles' | A Fazenda 16

Enquanto se preparava para dormir, na madrugada desta quarta-feira (27), Fernando demonstrou confiança em relação à Roça da semana. Puxado da Baia por Luana, e vetado de fazer a Prova do Fazendeiro por Yuri, o chef de cozinha é o primeiro nome confirmado a disputar o voto do público. “Eu vou ser o tiro no pé deles”, afirmou durante uma conversa no quarto com aliados sobre a estratégia de jogo dos adversários. “Deus e o público há de querer”, acrescentou. “Torço muito pra esse jogo trazer uma resposta diferente do que a gente tá acostumado”, disse Sidney. “Eu tô bem sossegado, viu?”, garantiu Fernando. “Tô bem convicto”, complementou.