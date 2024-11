‘Não dá para contar com ninguém’, afirma Flora sobre alianças no jogo | A Fazenda 16

Enquanto Juninho lhe filmava para a câmera-trato, Flora revelou qual foi um dos seus aprendizados no jogo: ‘Não dá para contar com ninguém’. Ela falou sobre o voto que recebeu de Flor quando foi para a Roça. A filha de Arlindo Cruz disse que não esperava isso, pois a apresentadora lhe disse que não votaria nela. 'Tomei uma porrada muito grande', afirmou Flora. No entanto, a influenciadora declarou que perdoou Flor e que gosta muito da peoa. ‘A gente está tendo uma convivência e parece que pode ser uma aliada’, afirmou Flora.