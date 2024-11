'Não pensei que eu ia passar por isso num reality show', afirma Yuri após discussões | A Fazenda 16

Após se envolverem em algumas discussões, na madrugada desta quarta-feira (20), os integrantes do G4 se reuniram na varanda para conversar. Yuri afirmou que Sacha e Gui irão voltar da Roça, caso não ganhem a Prova do Fazendeiro. Depois, Luana comentou que os adversários diminuíram os xingamentos contra eles no dia a dia. “Eles só julgam a gente”, disse a influenciadora. Sacha declarou então que Fernando só aumentou os ataques. Em seguida, Gui fez uma análise da postura dos adversários. “Olha o nível, o quanto essas pessoas são dissimuladas, o quanto essas pessoas são incoerentes, o quanto essas pessoas são hipócritas”, pontuou o peão. “Eu não pensei que eu ia passar por isso num reality show”, desabafou Yuri. Depois, o grupo comentou certas falas de Albert. Gui então disse que não faz diferença nenhuma para ele se for eliminado Babi ou Albert. Por fim, eles comentaram novamente sobre Flor ter salvo Flora no Resta Um. “Cínica, né”, declarou Sacha. “Não dá pra confiar”, acrescentou Gui.