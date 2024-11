'Não vou mais jogar em grupo', promete Flor caso volte da Roça | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (07), em conversa com Luana e Yuri na varanda da Sede, Flor comentou quais foram seus argumentos na gravação de vídeo pedindo votos para continuar em A Fazenda 16. Além do pedido durante o programa ao vivo, os roceiros podem gravar outro VT. “Eu tava jogando em grupo para me defender, eu não queria grupo”, disse a apresentadora. “Quando eu voltar, eu não vou mais jogar em grupo”, relembrou a promessa que fez caso se livre da berlinda. “Eu tenho que ser eu”, acrescentou. Ela também fez críticas aos ex-aliados e disse que foi traída.