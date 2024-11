‘Ouvi muito as pessoas falando que eu sou fraca’, desabafa Luana em papo com Albert | A Fazenda 16

Luana e Albert esclareceram alguns atritos que tiveram recentemente. O empresário ficou incomodado com o discurso da peoa na última formação da Roça. Nele, a influenciadora falou que se sentia oprimida pelos integrantes do grupinho. Albert não concordou com a fala da rival, o que gerou um embate entre os dois. Luana explicou que não se sente ameaçada pelo empresário, mas sim por Zé Love. Ela então desabafou e disse que não tem se sentido bem. ‘Ouvi muitas pessoas falando que eu sou fraca’, afirmou Luana, dando um exemplo de comentário que lhe magoou.