Peoas alegam que Zé Love passa a mão na cabeça de Babi e Fernanda | A Fazenda 16

Camila, Luana, Julia e Gizelly conversaram na casa da árvore sobre a punição que os peões sofreram na madrugada deste sábado (19). Luana comentou que para o grupo de Zé Love, mas principalmente para Albert, o fato delas extrapolarem no consumo de álcool e terem algumas atitudes alteradas, é, sim, motivo de voto. Já Camila falou do fato de Flor ficar jogando indiretas sobre Gizelly ser a culpada pela falta de água encanada na Sede. As peoas também chegaram a conclusão de que por conta de Babi e Fernanda terem começado a “briga de espuma” durante a festa, os aliados de Zé Love não cobram tanto, e que caso fossem com elas, a situação seria diferente. Por fim, elas criticaram o Grupinho por não estarem limpando o banheiro direito.