Peões discutem o quão intenso é viver um reality show | A Fazenda 16

Gilsão comentou com Flora e Julia que às vezes sente vontade de ir embora do reality. A atriz disse que sente saudade da família, mas que não tem desejo de sair da Sede. Ela até comenta que gostaria de dar uma saidinha para rever seus parentes, mas voltar para o programa, como se fosse um dia de folga. A peoa ainda comentou que fica instigada com as estratégias e movimentações de jogo, de sempre estar pensando no que acontecerá nos próximos dias. O personal ressaltou que quer chegar na final, mas que deseja que tempo passe mais rápido. Julia ainda lembrou que tudo no jogo é mais intenso que a realidade.