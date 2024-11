Peões discutem sobre jogar em grupo: 'É salve-se quem puder' | A Fazenda 16

Com a aproximação do fim da temporada, os peões do antigo Grupinho discutiram na madrugada desta sexta-feira (28) sobre ainda jogar em grupo. “Agora ninguém tá com ninguém”, disse Flora. “É cada um por si”, acrescentou Albert. “Você acha então que não tem mais grupo?”, questionou Vanessa para Sidney. “Pra mim nunca teve”, respondeu o ator. “As pessoas se iludem numa coisa de coletivo”, argumentou ele. “É salve-se quem puder”, avaliou a filha de Arlindo Cruz. Sidney disse que, para ele, falar de grupo é para quem quer fazer cena ou se esconder no jogo. Vanessa então continuou questionando sobre terem sido um grupo ou não, e afirmou que existia sim um grupo. “Eles são um grupo”, explicou Sidney sobre o G4. “A nossa movimentação é individual”, pontuou.