Peões falam da necessidade de colocar participantes inéditos na Roça | A Fazenda 16

Ainda durante o Rancho do Fazendeiro, Flora comentou sobre as estratégias de jogo que insistem em manter como alvo Sacha e Zé Love, uma vez que ambos os peões já voltaram de Roças. Ela ainda disse que no último Resta Um, o ator não traiu o Grupão, o que fez com ele rebatesse a afirmação. Sacha declarou que nunca irá jogar com o grupo de Zé Love, mas que não é besta, e que sabe que alguns de seus antigos aliados falam atrocidades sobre ele. A influenciadora ressaltou que as coisas mudaram e que ninguém mais cita ele em uma conversa, da mesma forma que acontecia na semana em que Larissa foi eliminada. Os peões falaram sobre o atual comportamento de Zaac e de que é necessário mandar para Roça pessoas que ainda não foram.