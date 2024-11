Peões 'lavam roupa suja' durante intervalo comercial da formação de Roça | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (26), durante o intervalo comercial da formação de Roça, os peões aproveitaram o tempo para “lavar a roupa suja” que tinham entre si. “Quando as pessoas aqui da casa quiserem me dar a oportunidade de conhecer a minha face boa, uma menina legal, uma menina engraçada, vocês por favor, estou toda ouvidos”, disse Luana para os adversários. “Ninguém aqui conhece a minha história”, acrescentou ela. Enquanto isso, Gui e Fernando discutiram. “Eu falei que ia te agredir em algum momento? Então ponto final”, declarou o Fazendeiro. O chef de cozinha então afirmou que Gui soltava comentários venenosos para Zaac, e o ator rebateu as acusações. Luana então voltou ao assunto de que não a conhecem de verdade, e Fernando disse que apenas Larissa o defendeu quando Gizelly fez acusações contra ele, no início da temporada. “Ninguém apontou ela”, reclamou o peão. Depois, o chef de cozinha afirmou que Sacha inventou coisas sobre ele. “Você me fez um monte de coisas”, disparou Fernando. Em seguida, ele e Luana fizeram uma “reconstituição da cena” de quando a influenciadora jogou uma cadeira no chão durante uma discussão com o peão.