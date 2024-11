Peões questionam discurso de Luana: 'Que humilhação ela tá falando?' | A Fazenda 16

Reunidos no quarto da Sede, na madrugada desta quinta-feira (28), os peões Flora, Sidney, Albert, Vanessa e Gilsão questionaram o discurso de Luana para pedir votos ao público. “Ela e o Yuri são as pessoas mais agressivas aqui dentro”, disse o empresário. “Nunca pegou numa vassoura aqui nessa casa, nunca limpou essa cozinha”, afirmou o ator. “Que humilhação ela tá falando?”, acrescentou ele em seguida. “Eles mentem, eles manipulam, faz de tudo pra ficar no jogo”, declarou Vanessa. Eles também rebateram as acusações feitas por adversários. “Onde que a Luana é vítima aqui?”, questionou Nêssa.