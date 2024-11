Peões questionam percepção do público em relação a Sacha | A Fazenda 16

Ainda ao redor da fogueira, durante uma conversa na noite deste sábado (16), os peões que integram o Grupinho (também chamado de Novo Grupão) fizeram mais críticas à postura de Sacha no reality show rural, e questionaram a percepção do público em relação ao peão. “Ele não tem pudor”, disse Albert. “O Zé saiu por muito menos”, comparou Vanessa. “Eu tô me sentindo mal por ser obrigado a conviver com esse tipo de comportamento”, reclamou Sidney. “É desesperador”, completou o ator. “E o público não tira nenhum deles”, acrescentou Nêssa.