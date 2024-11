'Quem é a pessoa mais baixa que tem?', questiona Sacha após eliminação de Zé Love | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (08), após a eliminação de Zé Love, o clima na Sede pegou fogo. “Quem é o agressor agora?”, perguntou Luana em alto e bom som em direção aos adversários. “Quem é que grita?”, indagou Yuri em seguida. “Quem é a pessoa mais baixa que tem?”, questionou Sacha. “Cê acha que eu tenho medo de você?”, rebateu Fernando. “Continua com a sua baixaria”, respondeu o ator. “Ele me humilhou e ninguém me defendeu”, bradou a influenciadora. “Eu ainda vou abrir boletim de ocorrência contra você”, garantiu o chef de cozinha. Depois, Yuri, Sidney, Juninho e Sacha tiveram um bate-boca. “Eu acho que você é moleque, que você é frouxo”, disparou Sidney para o Fazendeiro. “Você me oprimiu”, respondeu Sacha. Por fim, o G4 cantou em coro “adeus, Zé Lúcifer”.