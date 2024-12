'Quer motivo pra votar em mim', diz Yuri sobre Gilsão | A Fazenda 16

A menos de duas semanas para a grande final de A Fazenda 16, Yuri compartilhou com Gui e Luana, na noite deste sábado (07), sua opinião sobre o atual momento do jogo. “O que tiver de ser, será”, afirmou o criador de conteúdo. Gui então disse que, nessa altura do reality show rural, não há mais o que inventar jogo. Depois, Yuri comentou sobre as críticas do Fazendeiro Gilsão ao trabalho de Sacha com a vaca, e como ele se posicional diante da situação. “Quer motivo pra votar em mim”, afirmou o peão. “Não tem como a gente mudar o que já está escrito”, acrescentou ele. “Se Deus quiser, vai nós quatro para a final”, declarou Gui. “O público que manda”, finalizou Yuri.