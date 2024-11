'Querem dominar o jogo', diz Albert sobre integrantes do G4 | A Fazenda 16

Próximo do fim da festa da semana, na madrugada deste sábado (23), Albert conversou com Sidney sobre sua postura dentro do reality show rural em relação ao G4. “Querem que eu arregue pra eles, eu não arrego”, afirmou o empresário. “Querem dominar o jogo”, acrescentou ele. O peão também comentou a respeito do tratamento que terá com eles a partir de agora. “Não vou perder mais tempo discutindo”, pontuou. “Eles tão querendo entrar na nossa mente”, declarou ele em seguida. Por fim, antes de ir dormir, Albert ainda conversou com Vanessa e Gilsão sobre o jogo.