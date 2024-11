'Quero ficar aqui', diz Luana em conversa com Gui | A Fazenda 16

Durante uma conversa com Gui, na madrugada desta quinta-feira (28) na varanda, Luana falou sobre a Roça da semana. A peoa disputa a permanência no reality show rural com Juninho e Fernando. “Tô morrendo de saudade do meu namorado, da minha família, mas eu quero ficar aqui”, disse a influenciadora. “Tomara que a galera vote muito”, falou o ator. “Os dias de luta passaram e os de glória estão chegando”, analisou Luana. “Ainda estamos nos dias de luta”, observou o peão. Depois, Yuri se junto aos colegas. “A gente tá dominando o chapéu, hein mano”, declarou Gui para o Fazendeiro. Em seguida, questionado por Luana sobre sua intuição sobre a Roça, o criador de conteúdo afirmou que sente que a peoa irá voltar. “O Fernando vai vazar”, acrescentou ele.