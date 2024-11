'Quero que a Babi volte Fazendeira', afirma Albert | A Fazenda 16

Após discutir com Sacha e Yuri, na madrugada desta quarta-feira (20), Albert se reuniu com Sidney e Babi na sala da Sede e compartilhou sua expectativa em relação à Prova do Fazendeiro da semana. “Quero que a Babi volte Fazendeira”, disse o empresário. “A gente precisa destravar de novo esse jogo”, acrescentou ele. Depois, Sidney agradeceu que só falta um mês para o fim do programa e que não precisará nunca mais conviver com Sacha. “Esse frouxo, covarde, bunda mole”, disparou o ator. “Eu quero ser Fazendeira, eu quero cuidar de todos os bichos”, confessou Babi. Sidney então falou que eles devem ter pensamento positivo. “Vamos sair desse looping”, disse.