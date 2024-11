Roceiros respondem perguntas de Galisteu e peões da Sede escutam tudo | A Fazenda 16

Antes de anunciar o resultado de mais uma Roça, Adriane Galisteu colocou fogo no jogo ao realizar perguntas para os roceiros. Dessa vez, a apresentadora perguntou qual dos peões deveria recalcular a rota. ‘O jogo tá tirando um pouco do brilho do Yuri, ele é uma pessoa muito bondosa, muito gentil’, disse Camila Moura. ‘ A Camila, ela entrou aqui, sabendo da história dela, sempre achei uma mulher muito forte e respeito muito a história dela’, disse Sacha. ‘Eu também acho que a Camila, desde o começo do jogo gosto muito dela’, declarou Yuri Bonotto.