Sacha comenta sobre ser vetado da Prova do Fazendeiro por Cauê | A Fazenda 16

O Rancho do Fazendeiro rendeu bastante assunto entre Yuri, Flora, Sacha e Gui. A influenciadora comentou sobre a mudança na postura dos integrantes do Grupão e o Fazendeiro ressaltou que decidiu alterar sua rota no jogo após a saída de Larissa. Eles também falaram sobre a eliminação de Cauê e Sacha disse que ficou bravo com a justificativa que o quarto eliminado do programa deu para vetar o ator da Prova do Fazendeiro. Ele ressaltou que a chateação veio pelo fato de eles terem conversado antes e Cauê ter mudado seu discurso no último minuto.