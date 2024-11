Sacha confronta Flor e expõe declarações da peoa sobre a formação de Roça | A Fazenda 16

No início da madrugada desta sexta-feira (22), após a eliminação de Babi na 9ª Roça da temporada, Juninho e Sacha tiveram um debate sobre o número de integrantes do Grupinho e do antigo Grupão; bem como o impacto e a força de cada grupo ao longo do jogo. Depois, na sala da Sede, o ator confrontou Flor sobre seu posicionamento estratégico na última formação de Roça e expôs declarações da apresentadora a respeito de quem votaria e salvaria na dinâmica do Resta Um. Por fim, Albert e Sacha tiveram um bate-boca.