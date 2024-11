Sacha e Gilsão conversam sobre jogo na madrugada: 'Não vou brigar contigo' | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (27), após a formação de Roça da semana, Sacha e Gilsão tiveram uma conversa sobre jogo na despensa da Sede. “A impressão que dava era que o Zé era meio que o líder do grupo de vocês, e a partir dos embates que ele tinha, os votos do grupo eram decididos”, começou o ator. Ele então pontuou alguns motivos do porquê acha que o personal trainer se esconde no jogo. “Não senti que você tinha um posicionamento original”, afirmou. “Eu não posso falar pelas coisas que eu não vi”, rebateu Gilsão. “Não vou brigar contigo”, acrescentou ele. Os dois relembraram a divisão de grupos no início da temporada, e Sacha reclamou que Gilsão se afastou dele quando isso aconteceu. O personal argumentou que não é possível estar num grupo e manter proximidade com alguém que é adversário daquele grupo. “Eu queria ter uma relação maneira contigo”, assumiu Sacha. Os dois então falaram sobre estratégias de voto dos grupos e as justificativas de cada votação. “Meu jogo eu tô fazendo da maneira que eu acho que é certo”, destacou Gilsão.