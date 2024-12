Sacha especula motivos que o tornaram alvo de ataques no confinamento: 'Inveja' | A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (02), Sacha especulou com Luana na piscina os motivos pelos quais ele acredita que virou alvo de ataques dentro de A Fazenda 16. “Eu cheguei muito alegre, muito feliz”, relembrou o ator sobre seus primeiros dias no reality show rural. “A galera fica com inveja”, pontuou. Luana confessou que não gostava muito de Sacha pois tinha ciúme de Larissa com ele. Sacha então recordou um momento de descontração com Yuri, no início da temporada, e o que seus adversários falavam sobre. “Eles não querem ver a gente feliz”, opinou.