Sacha espera que público consiga diferenciar postura de Luana de ex-aliadas | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (24), Luana, que está na Roça, conversou com Yuri, Sacha e Gui na casa da árvore sobre a relação que tinha com Gizelly e como se sentia a respeito dos comentários feitos pela advogada sobre Sacha. “Todas as vezes que Gizelly começava a falar de tu me incomodava, e eu era amiga dela”, explicou a influenciadora. “Eu não sei se o fato de você ter se destacado do grupo, e estar se posicionando, estar falando essas coisas que você está falando agora por exemplo, se a galera consegue te diferenciar daquele grupo. Espero que sim”, declarou Sacha.