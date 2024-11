Sacha troca ofensas com rivais e dispara contra Zaac: ‘É burro e sem personalidade’ | A Fazenda 16

A Sede de A Fazenda 16 pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (23). Sacha, Yuri e Gui entraram em conflito com Zé Love e Zaac. O ex-jogador disse que o modelo não tem coragem e disse que ele está se prejudicando no jogo ao se aliar com Sacha. O ator então começou a discutir com Zaac. ‘Eu acho que você é burro e sem personalidade’, disparou Sacha. Ele também ressaltou que teve uma fala infeliz em relação ao funkeiro e pediu desculpas. ‘Não te perdoo, você me ofendeu’, rebateu Zaac. Zé Love então começou a criticar Sacha: ‘Você é frouxo, tem 43 anos e não tem nada’.