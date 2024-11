'Se ele não se posicionar, ele sai', opina Fernando sobre Juninho na Roça | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (28), enquanto se preparavam para dormir no quarto, Albert comentou com os aliados a situação atual do jogo de Fernando, que está na Roça da semana com Luana e Juninho. “É o teu jogo que tá em risco agora”, disse o empresário. “Fala aí pro público que ela não é coitadinha nenhuma”, aconselhou Vanessa. Depois, o chef de cozinha se mostrou preocupado com o jornalista. “Se ele não se posicionar, ele sai”, opinou. Em seguida, Fernando compartilhou sua opinião a respeito do discurso de Luana para pedir votos ao público. “O menos verdadeiro foi o dela”, afirmou.