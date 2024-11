'Se for pra ela andar com a gente, eu prefiro ficar sozinha', diz Nêssa para Grupinho | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (13), durante uma conversa na casa da árvore, Vanessa comentou mais uma vez sobre a puxada da Baia de Flora, que culminou com sua ida para a Roça. “Se ela quisesse te ajudar, ela não teria me colocado”, afirmou a atriz para Gizelly. “Automaticamente um de nós não ia te vetar”, acrescentou ela, que em seguida ainda fez um ultimato para os aliados: “Se for pra ela andar com a gente, eu prefiro ficar sozinha”. Depois, os peões conversaram sobre os planejamentos de voto pré-formação de Roça, e quem eram os possíveis alvos. Eles também comentaram o fato de Albert ter escolhido imunidade ao invés de R$ 10 mil, oferecidos pelo Poder Branco do Lampião. “Ele foi muito burro”, opinou Babi. Sidney explicou que a escolha foi motivada por um temor do empresário em sobrar na dinâmica do Resta Um. “Ele não confia na Flor salvar ele”, concluiu Vanessa.