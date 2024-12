'Seu jeito de jogar é um jeito muito estranho', declara Juninho para Vanessa | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (03), na área externa da Sede, Juninho e Vanessa conversaram sobre os impactos da 11ª formação de Roça da temporada nos peões que foram e também não foram parar na berlinda. “Seu jeito de jogar é um jeito muito estranho”, declarou o jornalista para a atriz. “Eu tinha que pensar em me salvar”, se defendeu a peoa sobre o voto que deu em Flora. “Você só pensa em você no jogo”, pontuou o peão. “Como eu só penso em mim?”, questionou a peoa. “Ela não é minha aliada“, completou ela. Os dois então continuaram conversando sobre suas posturas e comportamentos no reality show rural, estratégias e análises do jogo.