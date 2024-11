Sidney avalia impacto do Poder do Lampião nas formações de Roça: 'Tá bagunçando tudo' | A Fazenda 16

Na noite deste sábado, enquanto conversavam ao redor da fogueira, os integrantes do Grupinho falaram sobre o impacto do Lampião nas formações de Roça. “Tá bagunçando tudo”, afirmou Sidney. Eles então destacaram que, do G4, apenas Gui e Sacha poderão disputar a Prova de Fogo. “Nesse momento, pra eles, a Baia é interesse”, analisou Sidney. “O puxa vai ser deles, né”, concordou Albert. Depois, Fernando propôs que, caso um dos aliados sobre na dinâmica do Resta Um, vete Sacha de fazer a Prova do Fazendeiro. O papo então se voltou para a postura do ator no reality show rural, e os motivos para votar nele. As escolhas do ator, quando era Fazendeiro, dos peões que fariam o trato dos animais foi uma das justificativas pontuadas. “Ele sempre vai numa questão de descontruir você, de desestruturar o seu emocional”, declarou Sidney. “É um jogo muito covarde”, complementou.