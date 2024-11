‘Só o que me faltava’, afirma Sacha depois de ser provocado por Vanessa | A Fazenda 16

Repercutindo Atividade de Apontamento que será exibida no programa ao vivo desta segunda-feira (18), Vanessa provocou Sacha por conta de um embate que ele teve com Babi. A atriz disse que a aliada ficou mal por conta de discussão com o rival. ‘Ela já me xingou e humilhou muito, assim como várias pessoas do seu grupo’, afirmou Sacha. Ele pediu para Vanessa não falar com ele, e a peoa rebateu: ‘Meu coração ficou partido de ver como ela ficou mal’. Sacha então pediu para Vanessa ir cuidar da amiga. Quando a atriz saiu, o ator reclamou com Yuri: 'Só o que me faltava'.