'Tá sobrando pra mim de novo', desabafa Flor com integrantes do G4 | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (06), após se envolver num rápido atrito com Albert, Flor desabafou a respeito da situação com alguns integrantes do G4. “Tá sobrando pra mim de novo porque eu fico perto de vocês”, disse ela, que em seguida explicou qual atitude do empresário lhe incomodou depois do retorno de Sidney à Sede. Durante a conversa, a apresentadora também relembrou um desentendimento com Albert antes da formação de Roça da semana. “Vou ter que pensar agora o que eu vou fazer”, refletiu a peoa. Posteriormente, os peões especularam em quem Albert poderá votar na próxima semana, e a apresentadora compartilhou um pouco de sua visão de jogo. “Flor, obrigado pela força”, agradeceu Gui. “Você ainda é o nosso Top 5”, garantiu Sacha.