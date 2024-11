Vanessa chora e reclama de convivência com Gizelly, Flora e Flor: 'Essas desgraça' | A Fazenda 16

Na tarde deste domingo (03), em uma conversa particular com Babi na despensa da Sede, Vanessa chorou e reclamou da convivência com Gizelly, Flora e Flor. “Tô nem aí pro outro lado, porque ali é jogo declarado. Mas eu ter que conviver todo dia com Gizelly, com Flora, com Flor... Por que tem que estar no mesmo grupo?”, indagou a peoa aos prantos. “Eu saí de lá pra poder estar com vocês e aí elas vêm junto, essas desgraça”, acrescentou. Durante o desabafo da atriz, Babi tentou ampará-la e dar apoio.