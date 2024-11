Vanessa imagina possível volta de Sacha da Roça: 'O que eu vou fazer da minha vida?' | A Fazenda 16

Após se envolver em duas discussões com Sacha no início da madrugada desta quinta-feira (21), Vanessa desabafou sobre o peão em uma conversa com aliados na sala da Sede. “Não aguento mais essa pessoa aqui”, disse a atriz. “Vamos acabar com essa soberba aqui dentro”, comentou Albert. “Como é que as pessoas conseguem ser tão prepotentes assim?”, indagou Sidney. “Todos têm o rei na barriga”, avaliou Vanessa. Depois, ela afirmou achar Luana muito chata e comentou que acredita que Sidney irá cuidar das aves na nova divisão de tarefas do Fazendeiro Gui. O grupo então começou a falar mais sobre o assunto, bem como as responsabilidades assumidas por cada peão no cuidado da casa. “Eu nunca vi ninguém lavar o banheiro”, pontuou Flora. “Eu limpo toda noite”, respondeu Albert. Quando o assunto se encerrou, Vanessa voltou a falar sobre Sacha e imaginou uma possível volta do ator da Roça. “O que eu vou fazer da minha vida?”, ela se perguntou.