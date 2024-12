Vanessa pede conselhos de jogo para Sidney | A Fazenda 16

Momentos antes da festa desta sexta-feira (06), Vanessa quis saber se Sidney achava ela uma pessoa ruim. O ator disse, que no pode de vista dele, ela não é uma pessoa ruim, mas que o jogo dela tem movimentações que só dizem respeito a ela mesma. A peoa ainda falou que não gostou com alguns comentários feitos por outros peões sobre ela. O peão a consolou e deu conselhos para um melhor posicionamento de jogo. Eles ainda falaram sobre as estratégias de seus colegas de confinamento, mas principalmente de Sacha.